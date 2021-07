La labor de la EMA se ha situado en la primera línea, como no podía ser de otra manera, ante la pandemia de Covid-19 de la que ya se ve el final. Ese trabajo es parte del debate también en el Parlamento Europeo y el eurodiputado socialista Nicolás González Casares propone que precisamente se refuerce el papel de la Agencia Europea de Medicamentos en la preparación y gestión de crisis de medicamentos y productos sanitarios. Así ha defendido ese reglamento este miércoles en el pleno. En Estrasburgo atiende a 20minutos para desgranar algunos detalles.

¿Por qué hay que reforzar el papel de la EMA? ¿Es algo que viene dado por la pandemia?

Hay dos cuestiones. No había una verdadera política europea de salud y la pandemia ha sido un catalizador. Había algunos fallos que no eran fácilmente detectables y la pandemia ha puesto de relieve que se necesita una mayor cooperación en materia de salud. Este refuerzo de la EMA, porque no se reforma lo fundamental de la agencia pero se da un papel mayor a la hora de hacer frente a crisis sanitarias. Va a tomar más responsabilidades y se va a coordinar mejor con los Estados miembros y va a tener más herramientas ante situaciones de desabastecimiento o de crisis sanitaria.

¿Dónde ve ahora mismo el principal déficit o problema de la EMA?

Es una agencia muy europea y europeizante y tiene una gran base científica, pero vimos que tenía problemas en el rodaje. Es decir, en el contacto con los Estados miembros, en la transferencia de información. Denotó falta de transparencia. Poco a poco las cosas se han ido corrigiendo a medida que iban tomando decisiones. La EMA se ha ido enmendando a sí misma desde el inicio de la crisis según se iban dando cuenta de lo que sucedía, para mejorar. Es una agencia de gran valor para Europa, lo acabamos de ver con las vacunas.

¿Se ha visto cierta falta de conexión o de confianza en la EMA desde los Estados miembros?

No es que haya desconexión, la EMA es una agencia asesora. Las recomendaciones no son obligatorias para los Estados miembros y eso no lo queremos cambiar. Cada país miembro conoce sus circunstancias, y una cosa es la recomendación de la EMA y otra la aplicación de esa recomendación. Lo vimos con el problema de suministro con AstraZeneca. Cada país tuvo que hacer frente de una manera. Lo que sí que no hemos visto es que se haya contradicho a la EMA, nadie ha ido a la contra. Avanzamos en coordinación pero cada Estado asume su parte de soberanía.

Se habla de la Unión Europea de la Salud, ¿cree que hay un problema de competencias?

Yo creo que hay que desarrollar más las competencias de apoyo, de coordinación que ya tiene la UE. Estos reglamentos que proponemos van en esa dirección. Lo que es la asistencia sanitaria propiamente dicha está claro que debe residir en los Estados miembros o incluso en las regiones, como en el caso de España. Tampoco la OMS tiene competencias en nuestras políticas de salud, pero su marco juega un papel fundamental en las decisiones políticas. Si la OMS dice que hay una pandemia, todos nos ponemos en modo pandemia porque quien no lo haga está caminando en la irresponsabilidad.

Ahora, poco a poco, empezamos a ver el final de la pandemia, viéndolo con perspectiva, ¿qué lecciones tendríamos que sacar a nivel político?

Primero las lecciones sanitarias, necesitamos más conocimiento de lo que está pasando, mayor coordinación por ejemplo si hay desabastecimiento de medicamentos y cuáles son las necesidades. Luego el acceso para todos, que eso es algo que la vacuna ha puesto de relieve con acceso igual para todos y que no tiene coste para el ciudadano. Eso es uno de los grandes beneficios que quedarán de la estrategia de vacunación. También deberían recuperarse las cadenas de producción industrial en la UE, y no solo a nivel de salud. Nos falta mucha independencia industrial. Y, por último, podemos caminar hacia una mayor integración sin miedo a nivel social y económico.