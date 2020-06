“no había maquillaje que lo corrigiese”

Rocío Osrono acaba de ser madre de su segundo hijo junto a su pareja Jacobo Robatto, senador de Vox en Andalucía. El nacimiento se produjo sin complicaciones y están completamente ilusionados.

A pesar de la felicidad que trae esta nueva vida, también acarrea una de las peores cosas de ser padres: el no poder dormir varias horas seguidas. Esto es lo que le ha pasado a Rocío Osorno con sus dos hijos, y su rostro se ha visto perjudicado.

Según comentaba en las stories de Instagram, la influencerse ha sometido a un relleno de ácido hialurónico en la zona de la ojera ya que según dice, la tenía muy hundida y, al crearse sombra en esa zona, no había corrector que pudiese taparlo.

“Esta última temporada está siendo agotadora, no me he visto tantas ojeras ni tantas bolsas nunca”, explicaba Osorno por Instagram. “Tenía el surco super hundido, y por mucho que me pusiera corrector, la misma sombra que se proyectaba en la hendidura era imposible de corregir de ninguna forma“, continuaba.

Debido a este problema, la influencer acudió a una clínica de estética donde le realizaron el relleno de ácido hialurónico con un poco de anestesia local. “Ha sido comodísimo y super rápido. Desde el primer momento se notaba muchísimo el cambio, así que nada, muy contenta y muy bien“, decía feliz Rocío Osorno.

Junto con el relleno de labios, el relleno de las ojeras es una de las intervenciones estéticas más demandadas actualmente. Ya sea por genética, alteraciones hormonales o por dormir poco, la sombra que se proyecta en el surco nasoyugal da un aspecto cansado que muchos buscan corregir.