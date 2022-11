“No habéis podido conmigo, os gané”

Ha llegado un momento en el que se ha hartado. Comenzar a salir con Antonio David Flores después de que rompiese con Olga Moreno y de que saliese Rocío Carrasco denunciando la violencia de género que había sufrido a manos del ex Guardia Civil hizo que muchas personas no aguantasen desde un primer momento a Marta Riesco. Pero ella tiene claro que ha resultado vencedora de ese envite.

La colaboradora de Telecinco ha compartido a través de su Twitter un incendiario mensaje en el que se ha mostrado contundente contra todos los haters que, sobre todo en las últimas semanas, se han propuesto atacarla por sus opiniones sobre la familia de La Más Grande.

“Habéis intentado hundirme, que me despidan de mi trabajo, que no trabajen las marcas conmigo”, ha comenzado diciendo la reportera madrileña de 35 años. “Habéis intentado que me sienta insegura con mi físico, que me sienta infeliz y que tenga miedo hasta de salir a la calle. ¡No habéis podido conmigo! ¡Soy tan feliz ahora mismo! ¡Os gané!”, ha añadido.





No se sabe si el mensaje va específicamente dirigido a alguien, pero las redes conjeturan que podría ser desde la hija de su pareja, Rocío Flores, que no quiso posar recientemente con ella hasta quienes se han cebado con ella por el libro que está escribiendo y que se titulará Sin miedo, lo cual entronca con que sea ella quien entone la canción No tengas miedo de la cadena.

Las redes, aún así, han intentado desacreditar a la periodista preguntándole en las respuestas quién es -en el sentido de que no se dé tanta importancia-, y recordándole que hace poco, según un testigo presencial, ella y Antonio David montaron una escena en una conocida tienda de ropa.

Ante estos hechos, ella misma colgó un vídeo en su Instagram en el que aseguraba que había “perdido amigos, trabajo y compañeros por mantener mi relación durante este año”, pero que “lo más importante” era que había seguido su corazón “le pese a quien le pese”. “A los que estéis pasando un mal momento, se puede lograr y no dejéis que os dirijan el corazón”, añadió.