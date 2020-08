Carlos Marco, exintegrante de la banda Auryn, ha estado ausente de sus redes recientemente y él mismo ha explicado el motivo este martes: “Di positivo de Covid cuando volví a Madrid hace dos semanas“.

El cantante publicó un hilo explicando su caso, y es que, según contó, hubo algunos procedimientos un poco pobres, por lo que es importante tener “responsabilidad individual” una vez se da positivo o se detectan síntomas.

“Nadie ha hecho seguimiento de mis contactos, no me dieron el resultado de la prueba que se quedó olvidada hasta que yo mismo insistí”, aseguró el artista. “Cuando llegué a urgencias con todos los síntomas y hecho un trapo me dijeron que me fuese a mi casa y me tomara un ibuprofeno“.

“Tuve que exigir ver a un médico (…) y ya me hicieron la PCR. Nadie me dijo qué tenía que hacer”, continuó. “Llamé yo a la seguridad social porque del hospital no dieron parte de mi positivo (…) He tenido que avisar yo a mis contactos, no ha habido rastreador ni nada de nada…”.

“No me van a hacer prueba para comprobar que ya no contagio el virus, con la cuarentena dicen que es suficiente”, añadió. “Yo igualmente me he hecho un test de mi bolsillo y ha salido que ya no tengo el virus activo”.

Por último, y tras todo lo contado, animó a usar la mascarilla y a tener responsabilidad para cuidarnos y cuidar al resto de personas, porque “no siempre podemos esperar que las cosas se hagan de la manera que pensamos”..