‘No gastaré energías en él’, responde Leri Solís por ´live’ de Aurelio Tamayo

Hace unos meses, cuando Aurelio Tamayo hizo pública su ruptura con su -hasta ese momento- prometida y madre de su hija, dio a entender que él no había sido el culpable de lo que había sucedido. Ayer, en un live, otra vez dio a entender lo mismo.

Sí, el también fotógrafo e instagramers Jesús Rivas, mejor conocido como ‘La Mákina’, hicieron un live y en medio del grubeo de ambos, se tocaron ciertos temas, como por ejemplo, la situación sentimental actual de Tamayo y su separación de Leribeth Solís.

Leer también: Dice que no fue Yemil; Tatiana misma filtró sin querer su video sexual en redes

¿Por qué terminaron?

“Por más que quieran escuchar el bochinche y sé que les genera saber qué fue lo que pasó, no soy una persona que expone a las mamás de mis hijas, ni positivamente ni negativamente, o sea, trato de cuidar su imagen, porque al final son las mamás de mis hijas, creo que es algo que no puedo contestarte por estas razones”, le respondió Aurelio a Rivas, al mismo tiempo que reiteró que respeta mucho a Leribeth y por eso no hablaría de nada, ni bueno ni malo.

¿Tenía usted otra chica o cómo es la cosa?

Con una sonrisa nerviosa y rascándose la cabeza, solo respondió: “Creo que siendo yo la persona que pide matrimonio, ok, creo que nadie pide matrimonio para luego separarse, me explico, así es que te lo dejo así”.

Sobre si quisiera tener una relación, sin embarazar, Aurelio aseguró que no piensa tener un bebé por ahora: “y por más que obviamente si me quiero dar la oportunidad con alguien más, tal vez esa persona quiera tener un bebé y creo que no, la verdad es que no estoy preparado en este momento, en 10 años, 8 años, lo pensaría mucho”.

Leribeth Solís responde sobre las declaraciones

Al preguntarle a la exprometida de Aurelio lo que opinaba de las declaraciones que este había dado, la primera reacción de ella fue reírse y decir: “Ayyyy Aurelio. Increíble que él todavía hable de mí y de esa manera”.

Al cuestionarla sobre su versión de lo ocurrido y por qué él da a entender que terminaron por su culpa, tranquilamente Leri respondió: “Si eso le llena, bien por él. Yo honestamente no gastaré energías en él”.

Aunque pareciese que no se llevan bien ella aclaró que sí: “Por la bebé sí, a veces tenemos nuestras mandadas, pero pues sí”.

Tratando de escudriñar un poco más le preguntamos: ¿Pero no hablan de la relación? ¿O de lo que sucedió? ¿Tú le devolviste el anillo?, ella volvió a reírse y solo repitió: “Dije que no gastaría mis energías en él”.

Horas antes del live de Aurelio y Rivas, Leribeth había compartido un tiktok en sus redes sociales en el que se mofaba de encontrar mensajes de su pareja con otras personas.

Leer también: ¡Buena noticia! ‘Instagramer’ Mariván ya abrió los ojos