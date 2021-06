no funcionará con varios móviles a la vez

La captura de pantalla que puedes ver abajo indica que la función multidispositivo no se podrá usar en dos teléfonos al mismo tiempo . Si estás pensado si esta novedad sirve de algo, estate tranquilo, podrás usar la aplicación para escritorio de WhatsApp, su versión web y la app para Facebook Portal al mismo tiempo mientras estás conectado con tu teléfono . La decisión de no usar varios móviles a la vez ha sido una gran decepción, aunque de momento se desconocen los motivos de la limitación .

Mark Zuckerberg confirmó a WABetaInfo que dicha función había sido un gran desafío técnico debido a la correcta sincronización de los mensajes. La principal promesa fue que la app podía llegar a funcionar en cuatro dispositivos a la vez sin tener la necesidad de poseer una conexión a Internet . No obstante, los usuarios no podrán utilizar esta función en dos dispositivos que sean Android e iOS.

