“No fui rápido ni maximicé el rendimiento del coche”

Fernando Alonso tuvo una muy mala clasificación del GP de Emilia Romaña, sin paliativos. Falto de ritmo desde el principio, su compañero Esteban Ocon le venció tanto en la Q1 (le sacó medio segundo) como en la Q2 (le sacó 4 décimas), algo que va más allá de que el Alpine A521 sea bueno o no. Con el mismo coche, el francés se ha adaptado mucho mejor al trazado de Imola.





Alonso no ha explicado por qué su compañero sí ha sido capaz de llegar a la Q3 y él no. De hecho, no ha encontrado grandes problemas concretos, ya que se ha sentido cómodo en todo momento. “Al final cuando estás en el coche no notas si te falta o no la experiencia con el propio coche o con el equipo; yo me he encontrado bien, el coche iba bien y no he tenido grandes problemas, pero la velocidad estaba ahí…”, explicó al bajarse del coche en DAZN.

La labor de mejora del monoplaza se ha quedado ligeramente corta, dado que al final se han quedado en una posición relativamente similar a la que tenían en Bahréin con respecto a sus rivales. Pero en este sentido, Alonso no carga las culpas al equipo ni al coche, que sería lo fácil.





“No fui lo suficientemente rápido hoy, ni maximicé el rendimiento del coche. Estoy decepcionado con mi resultado y esperemos que todavía podamos conseguir algo mañana. Es difícil adelantar aquí, pero los puntos se dan en carrera, así que veamos cómo lo hacemos”, intentó animarse el español, en declaraciones facilitadas por el equipo. “Por otro lado, Esteban lo hizo bien hoy y mostró que nuestras actualizaciones que trajimos aquí han funcionado bien. En Bahréin, tuve un buen sábado y un mal domingo, así que espero que eso se revierta mañana”, zanja al respecto.