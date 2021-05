No existen diferencias significativas en los cerebros del hombre y la mujer, según investigación

Los hallazgos de Eliot se hacen eco de los de la neurocientífica cognitiva Gina Rippon, cuyo libro de 2019 The Gended Brain argumentó que “un mundo de género crea un cerebro de género”, y no el cerebro en sí. Esperemos que esto finalmente termine el “debate” sobre la biología, el cerebro y la representación femenina de una vez por todas.

Durante cientos de años, los hombres han afirmado que la biología, no el sexismo, era la culpable de la falta de mujeres en los campos dominados por hombres. Las mujeres simplemente no tienen cerebro para [insertar un campo lucrativo, poderoso y dominado por los hombres], dicen los argumentos.

