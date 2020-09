“No existe la libertad total para nadie, no se puede”

Solo tiene 16 años, pero su nombre ya suena con fuerza en el panorama musical. Cierto es que nació prácticamente siendo la estrella que sueña ser, ya que lo hizo en el seno de la familia Bosé. Algo de lo que, no obstante, Dora intenta desmarcarse. De momento, sus composiciones, su estilo y su madurez sobre el escenario han puesto patas arriba la industria, que la compara ya con Rosalía e incluso con su madre, Bimba, fallecida hace tres años a causa del cáncer.

¿Se esperaba este éxito? Yo no lo veo tanto como un boom porque no escucho el ruido de fuera, estoy bastante protegida, pero hay cosas que sí, que son muy fuertes y dan un poco de vértigo.

¿Cuál es su secreto? Mi música, siempre. Al final la música es todo.

¿Cómo la definiría para todos aquellos que no la conocen? ¡Me cuesta un montón, porque es un mix de todo! Dora es un poco de muchos estilos juntos experimentados con pop y electrónica.

¿Cree que en la industria hay mucho clon y hay que diferenciarse? Un artista que de verdad es bueno tiene su propia movida montada. Si lo piensas, hay infinitas opciones de hacer cosas diferentes. En realidad hay muchas copias de copias, pero así es como al final surgen cosas nuevas.

“No entiendo la comparación con Rosalía porque musicalmente somos completamente diferentes”

¿Es un estilo buscado o le sale natural? Mi música sale de las referencias musicales que escucho. Voy cogiendo ideas.

¿Qué le parece la comparación con Rosalía? Honestamente, no lo entiendo. Yo la admiro mucho, como a otros muchos artistas, pero no entiendo la comparación porque musicalmente somos completamente diferentes.

Hay otra comparación, con su madre, Bimba. A mí eso me encanta. Es mi mayor referente en términos de estilo y de actitud. Soy muy hija de mi madre.

Tiene una personalidad muy definida. Sí. En realidad yo hago lo que siento, no tengo ninguna necesidad de hacer nada para destacar. Siempre intento ser lo más yo posible, una chavala de 16 años de lo más normal y real.

¿En qué circunstancias compone mejor? Yo lo hago en mi cuarto siempre. Ahí es donde me viene más la inspiración. me gusta encerrarme a hacer mis cosas, me siento muy tranquila conmigo misma.

“Mi madre es mi mayor referente en términos de estilo y de actitud”

¿A qué es más fácil componer? No tengo más facilidad de escribir de una tema o de otro. Puedes escribir sobre un tema de amor, pero hay muchas cosas dentro de esa temática. Hay tantas cosas de las que hablar que es según te venga la inspiración.

Dice que va por la vida en plan ‘free’. ¿Es posible hacerlo con las redes sociales? No existe la libertad total para nadie, no se puede. Pero lo que sí que se puede es vivir lo más cerca que se pueda a la libertad ideal de uno, pero sin joder al otro. Solo hay que proponérselo.

¿Las usa mucho? Soy anti-redes. No me gustan. Me parecen un gran invento, pero te ponen en una situación, sobre todo a chicas y chicos de mi edad, que hace que te compares constantemente con otra gente. Además, magnifican la realidad y causan mucha inquietud.

¡La que se lió tras su actuación en OT! La verdad es que, cuando salí del plató, no me esperaba que fuese a tener tal reconocimiento. Me lo comentó mucha gente y ahí dije: “¡guau!”. Fue bastante guay, una experiencia increíble y superbonita.

“Mi padre me pone los pies en la tierra”

¿Cómo es capaz de asimilar todo esto con su edad? ¿Quién le pone los pies en la tierra? Mi padre. Mi padre siempre.

¿Está atento por si se le va la cabeza? Se trata de enseñarme cómo estar yo misma en mi propia cabeza, porque, al final, escuchar el ruido de fuera puede condicionar mucho lo creativo.

Acaba de empezar las clases. ¿Cómo compagina todo? No es tan difícil. Es como si tuviera una clase extraescolar, solo que se ha convertido en trabajo. ¡Me lo paso tan bien! Es algo que llevo queriendo hacer toda la vida, así que no me cuesta nada. Bueno, sí, mi trabajo me cuesta [risas].

Y horas. ¿Se tiene que reprimir de cosas que haría cualquier chica de su edad? La verdad es que soy bastante rata callejera. Salgo bastante y me encanta estar con mis amigos y descubrir mundo. Me parece algo superimportante.

“Soy bastante rata callejera. Salgo bastante y me encanta estar con mis amigos y descubrir mundo”

Es un miembro del clan Bosé, pero ha huido del apellido. ¿Tiene una explicación? Ponérmelo hubiera sido un poco rebuscado porque en realidad Bosé es mi sexto o séptimo apellido. Con Postigo [el apellido de su padre, Diego Postigo, productor musical] me identifico más, aunque en verdad mi nombre artístico es Dora simplemente, porque no me quiero asociar a ningún nombre más. Soy yo, y ya está.

Hablábamos de la comparación con su madre. ¿Le gustaría ser tan querida por el público como lo era ella? No pienso en ello. Es algo que, si pasa, me parecerá guay. Y si no, pues la gente se lo pierde [risas]. Solo quiero ser lo más real posible, lo demás es ya decisión de la gente.

Ha trabajado con Paco León, a quién dejó completamente enamorado… Es increíble. Paco es un artista impresionante. Lo que más ilusión me hace no son las cosas buenas que dice de mí, sino el hecho de trabajar con él y hacer lo que me gusta junto a alguien tan especial.

“Me encanta mi generación. Esta llena de gente que quiere hacer cosas, inquieta, que se rebela contra lo que no está bien”

Protagoniza la portada de este mes de ‘Vogue’ con el lema ‘Esperanza’. ¿Es lo que se necesita en estos tiempos? En cada momento malo de la historia hemos sobrevivido gracias a la esperanza. Para mí, la música es mi esperanza.

¿La pandemia le ha trastocado muchos planes? No tanto. Sigo componiendo y yendo al estudio. Además, la parte de conciertos y de festivales sigue en marca.

dora Cantante

Abril de 2004 (16 años)

Madrid La joven madrileña entró en contacto con la música desde que tuvo uso de razón. Sus padres, miembros de The Cabriolets, tuvieron mucho que ver en su despertar atístico. A los 5 años empezó a dar clases de piano y, a los 9, a versionar a otros artistas. Tiene 7 ‘singles’ en el mercado.

¿Cómo define a su generación? Me encanta. Esta llena de gente que quiere hacer cosas, inquieta, que se rebela contra lo que no está bien. Es una generación superesperanzadora y muy activa.

¿Participaría en algún programa de televisión? La tele está bien, pero solo para enseñar mi música. Nunca he entendido mucho los talents. Son como que te toque la lotería: la ganas, eres rico, pero si no lo sabes llevar bien puedes acabar donde has empezado. Me parece más efectivo currármelo yo sola y hace que esté más orgullosa.