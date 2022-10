no evitarás que te roben si pulsas el botón ‘cancelar’ dos veces ni avisarás a la Policía si metes el pin al revés

Es un bulo que circula desde, al menos, 2018. Ya en ese año desde Maldita.es nos pusimos en contacto con la Policía y nos afirmaron que “es un bulo” y que ese método de presionar dos veces el botón “cancelar” no evitará que te roben si el cajero ha sido manipulado. En cambio, la Policía sí recomienda seguir algunas medidas de seguridad cuando vayas a hacer alguna operación en el cajero, como comprobar que su estructura no ha sido manipulada, tapar con la mano cuando vayas a introducir el PIN y asegurarte de que no hay nadie mirando.

