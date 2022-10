“No estoy preparado para acostumbrarme a la guerra”

Lo que sí tiene claro es el destino del pueblo ucraniano: “La gente obtendrá seguridad, la gente obtendrá la civilización europea, la gente obtendrá paz, protección, fronteras, salarios “, dijo. “Los inversores no se asustarán, sino que invertirán dinero en un país que no está en guerra. Eso es lo que obtendrán esas personas. No somos nosotros, somos todos”, agregó.

El presidente ucraniano confiesa que no está seguro de qué tipo de relación tendrá su pueblo y su país con Rusia después de la guerra. “Se llevaron a demasiadas personas, demasiadas vidas” , dijo Zelenski. “La sociedad no los perdonará”, añadió.

“No me permito acostumbrarme”, dijo. “Vivo con la idea de que no estoy preparado para acostumbrarme al sufrimiento, para acostumbrarme a la guerra” , dijo Zelenski en la entrevista.

