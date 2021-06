Por otra parte, el músico ha explicado el motivo de su ausencia durante el fin de semana: “Al final solo soy un tipo que de vez en cuando necesita un respiro, pero que tal y como está el mundo no se lo puede permitir . Os prometo que jamás me veréis caer. Dicho esto, empezamos la semana con buen pien después de un ‘finde’ lleno de preguntas y respuestas conmigo mismo”.

Ahora, sin embargo, ha anunciado su regreso: “Hoy se enciende mi móvil desde el viernes y estaba lleno de mensajes maravillosos . Por motivos de trabajo tengo que ponerme al día en todo y seguir activo. Gracias a todos los que me llamaron o mandaron mensajes, y sobre todo gracias por vuestras muestras de cariño. No estoy al 100%, pero lo estaré “, ha escrito el marido de Irene Rosales.

El pasado sábado y tras su entrevista en Viernes Deluxe, Kiko Rivera anunció que dejaría de lado las redes sociales durante un tiempo . En el programa, además, se enfrentó a su prima, Anabel Pantoja. No es, sin embargo, la primera vez que el DJ anuncia su retirada del foco mediático aunque, en esta ocasión, no han pasado ni 48 horas desde que tomó la decisión .

You May Also Like