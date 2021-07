“No están haciendo lo suficiente”

“Para las plataformas de Instagram, Twitter y Facebook, no quiero que ningún niño o adulto tenga que recibir esos mensajes de odio dolorosos que hemos recibido mis compañeros y yo estas semanas. Supe instantáneamente el tipo de odio que iba a recibir y es una realidad muy triste que plataformas tan poderosas no estén haciendo lo suficiente para parar estos mensajes “, afirmó contundentemente.

Pese a que en los primeros párrafos se muestra muy “agradecido” por el cariño recibido y expresa el “honor” de formar parte de la selección inglesa, su decepción no se la llevó solo por el resultado. “ No hay lugar para el racismo ni el odio de ningún tipo en el fútbol ni en ninguna parte de la sociedad “, denuncia.

