No estamos participando

Esto quiere decir que los problemas, dificultades y carencias que tiene tu comunidad, los conoces tú, no a quien elegiste para que te representara dentro del corregimiento en el que vives. Por tanto, si no tienes manera de poder expresarle activamente cuales son los problemas que tiene tu comunidad, ellos son incapaces de imaginar de manera precisa las posibles soluciones a tus problemas, y eso tomando en cuenta que supieran que tienes un problema.

You May Also Like