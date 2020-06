no está permitido eliminar el dinero en efectivo en la eurozona

El BCE también opinó sobre la posibilidad que el Gobierno barajó en 2019 de modificar el límite de pagos en efectivo de las personas físicas no residentes fiscales en España a 10.000 euros , argumentando que no estaba justificada y que la sanción que figuraba en el anteproyecto de ley (el 25% de lo pagado) parecía “desproporcionadamente alta”.

La Comisión Europea ya explicó en 2010 que “la norma debe ser la aceptación de billetes y monedas en euros como medio de pago en transacciones minoristas”, y que no abonar una cantidad a través de esta forma de pago, “solo debería ser posible si se basa en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista no tenga cambios disponibles “.

