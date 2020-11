No esperes una vacuna covid-19 antes de diciembre, advierten expertos

Corey señaló que la FDA tardó más de cuatro semanas en considerar una solicitud de Eli Lilly and Co. para su terapia con anticuerpos monoclonales. Lilly solicitó a la FDA una autorización de uso de emergencia el 7 de octubre y la recibió el 9 de noviembre.

El Dr. Peter Marks, quien como director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA dirige la toma de decisiones sobre vacunas, ha dicho que la agencia actuará con rapidez pero no tomará atajos. Utilizará el proceso de EUA, en lugar de la aprobación total, pero eso no significa una aprobación de la noche a la mañana.

