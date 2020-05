“No escribo para mujeres ni hombres, sino para personas”

Su próxima novela, ¿Quién eres?, se lanzará el próximo 9 de junio. Mientras tanto, tiene previsto para noviembre un segundo libro. “Mis novelas no van dirigidas a un público concreto. No escribo para mujeres ni hombres, si no para personas “, comentó.

Guerrera/os Aquí tenéis la sinopsis de ¿QUIÉN ERES? Espero que pueda salir el 9 de junio y os guste muchooooo. Besos Martina es profesora y se resiste a tener que comunicarse con las personas a través de una pantalla, algo que se está poniendo muy de moda en la España de los noventa. Los chats atraen a todo el mundo, pero, sin duda, comienzan a ser una gran fuente de problemas. Y justo eso es lo que se encuentra Martina cuando, animada por unos amigos, acepta que entre en su casa, en su salón y en su vida su primer ordenador. Chats, amigos, risas, noches interminables de diversión… Todo se vuelve idílico cuando una persona de ese nuevo mundo, a quien ni ha visto nunca ni conoce, llama su atención, y su sola presencia a través de la pantalla la atrae cada vez más. Sin embargo, de pronto alguien la persigue y acosa, y empieza a tener miedo, sobre todo porque no tiene manera de averiguar si pertenece a la vida real o a la virtual. No te pierdas esta nueva novela de Megan Maxwell con la que, además de disfrutar de una bonita historia de amor, podrás sentir, a través de Martina, miedo, frustración y valentía. Casi 3.000.000 de ejemplares vendidos de todas sus novelas en papel en España #MeganMaxwell #QuiénEres #GuerrerasMaxwell #GuerrerosMaxwell

You May Also Like