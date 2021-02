“No escondo que me gustaría entrenarlo”

Con el FC Barcelona en horas bajas tras el batacazo ante el PSG, Xavi Hernández sale a la palestra para dejarse querer por el club blaugrana y admite que le gustaría entrenar alguna vez al equipo al que tantas alegrías dio como jugador.

El técnico del Al-Sadd no se escondió, aunque también dejó clara su respeto hacia Ronald Koeman, actual entrenador del Barça. Sin embargo, admitió que esperará al resultado de las elecciones a la presidencia del club para moverse al respecto, de manera que no interfiera en la situación actual del equipo.

“Ojalá, no me quiero esconder y me gustaría entrenar al Barcelona, pero siempre respetando al entrenador que hay ahora y al equipo, que están en plena competición”, declaró en el primer episodio del serial Living Football publicado por FIFA TV. “Bueno, ahora estoy en el Al-Sadd y estoy muy bien. Todo el mundo me ve como entrenador del Barcelona pero respeto mucho al Barça y a Koeman, que es el actual entrenador”, insistió Xavi.

En lo referente a un posible futuro ligado al equipo catalán, Xavi no quiso saltarse ningún paso. “Le deseo lo mejor al club, hay elecciones y veremos qué presidente sale. Pero claro que sí que es una ilusión entrenar al Barça”, dejó claro. En un principio, el técnico apoya la candidatura de Víctor Font, que coloca a Xavi como general manager en el caso de ganar la carrera por la presidencia, aunque el ex jugador no se ha posicionado al respecto.