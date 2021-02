“No es tan importante comer bien como dejar de comer mal”

Comer de todo no es comer sano. Esta es una de las principales recomendaciones que el experto en nutrición, Julio Basulto, ha destacado en una conferencia celebrada recientemente en la Universidad Internacional de Valencia en la que insistió en la importancia de basar la nutrición en evidencias científicas.

De esta manera, el nutricionista argumentó la necesidad de aprender a comer con la ciencia como premisa. Por otro lado, enumeró con ejemplos los peligros de seguir ciertas dietas y consejos que no están demostrados científicamente.

Recomendaciones principales

Pero, ¿cómo podemos basar los hábitos nutricionales en evidencias científicas? Julio Basulto expuso tres consejos principales a los cerca de 300 profesionales del ámbito de ciencias de la salud presentes en la conferencia:

1. No comas mejor, deja de comer peor. “La ciencia indica que no es tan importante comer bien, sino dejar de comer mal”, explicó.

​

​2. Comer de todo no es comer sano.

​

​3. No lo compres que te lo comes. “La batalla para comer bien se gana en el

momento que haces la lista para ir al supermercado”, recordó el experto.

Se puede producir una relación no saludable con la comida

Por otro lado, uno de los riesgos principales de no basar la nutrición en la ciencia es que puede provocar la desorientación del paciente y hacer que confunda su relación con la comida. Consecuentemente, se produce una relación no saludable que puede llevar a un aislamiento social. “Cuando se hacen prohibiciones de grandes grupos de alimentos o se dice que tienes que ayunar dos veces por semana la relación con la comida empieza a no ser saludable, genera cierto aislamiento social e influye en el estado anímico”, subrayó.

En este sentido, otro de los riesgos es el coste de oportunidad, ya que no se dedica el tiempo suficiente “al camino correcto para aprender a comer bien”. El nutricionista también hizo referencia al “efecto talismán”, esto es, a aquellos alimentos a los que se les otorga atributos especiales capaces de hacernos adelgazar.

“Pensar que hay un alimento cuyas propiedades hacen que no sea necesario hacer deporte o seguir un estilo de vida saludable nos hace tener una falsa sensación de seguridad que dista de la realidad”. Por tanto, “si no seguimos las recomendaciones basadas en ciencia es muy probable que comamos mal”, señaló Basulto, poniendo como ejemplo el consumo de carne entre la población por encima de las necesidades nutricionales.

Riesgo de ganar peso

Un riesgo importante es consumir un nutriente por encima de los límites. “El hecho de que un nutriente sea bueno, no implica necesariamente que deba tomarse en grandes cantidades, pues hay algunos que tienen un límite de consumición”, afirmó.

Otra de las consecuencias negativas, según el experto, de no basar la dieta en la ciencia es que se corre el riesgo de perder salud y de ganar peso. “Al alterar el metabolismo se puede conseguir el resultado opuesto con la frustración emocional que eso conlleva”, añadió.