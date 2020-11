“No es inmune solo el que tiene anticuerpos, también el que no se expone nunca al riesgo y usa mascarilla”

“La positividad real podría estar en torno al 8, 9 incluso el 10, diez por ciento, pero no creo que lleguemos mucho más “, ha augurado no sin pedir esperar al estudio para sacar conclusiones.

Simón apunta que esto no lleva a la inmunidad real, pero hace que descienda la curva de contagios y se controla la enfermedad. “ Estoy seguro de que podemos descender la incidencia entre todos. Entre todos podemos conseguirlo. ¿Por qué no intentarlo?”, añade. “Aquí sí voy a ser optimista en cuanto a las posibilidades de controlarlo con todos”. ha opinado.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este jueves que es posible lograr una “inmunidad” frente a la Covid si se toman las medidas adecuadas. El epidemiólogo hace referencia a que esa “inmunidad” sería entendida “en un sentido amplio” : “Lo que queremos decir es gente que no se pueda infectar”, es decir, que no es “inmune solo el que tiene anticuerpos o se haya vacunado”, también el que “no se expone nunca al riesgo”.

