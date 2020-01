No es inconstitucional designación de Jorge González en la ACP: CSJ

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que no es inconstitucional la resolución No. 27 del 4 de abril de 2019, expedida por la Asamblea Nacional, mediante la cual se ratificó la designación del exministro Jorge Luis González como miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

