‘No es el momento de reducir la inversión en ciencia’: Eduardo Ortega-Barría

Eduardo Ortega Barría asumió el cargo de secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) en el momento en que la generación de información científica es una de las principales herramientas para enfrentar la pandemia de la Covid-19.

Es un optimista crónico y ante la reducción de $12.6 millones en el presupuesto de este año en comparación con el de 2019, explicó que están en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y mostrando los proyectos prioritarios dirigidos a abordar la pandemia y la reactivación económica.

“ Nosotros seguimos en conversaciones con el MEF, mostrando nuestros proyectos prioritarios dirigidos a abordar la pandemia y la reactivación económica”. Eduardo Ortega-Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En esta entrevista, el científico panameño y asesor del Gobierno en materia de vacunas dejó claro la importancia de la ciencia y de los proyectos de la institución.

Asumió el cargo este año con un presupuesto de $43.6 millones, menor al que le fue asignado en 2020, de $56.2 millones. ¿Qué planes tiene para enfrentar esta reducción presupuestaria?

El país vive una situación muy complicada en todos los aspectos y las finanzas no escapan. Vamos a insistir en que, aun en esta situación, no es el momento para disminuir la inversión en ciencia y tecnología. Parte de las soluciones vendrán de los investigadores en los que el país ha estado invirtiendo todos estos años. No es un accidente que el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), entre otros, hayan respondido en medio de la pandemia. El Gorgas pudo implementar las técnicas de diagnóstico molecular y la caracterización genética de las variantes que han entrado al país gracias a la inversión en capacitación del personal y equipamiento. Igual, el Indicasat logró la producción de un medio de cultivo que permitió no interrumpir el diagnóstico molecular de la Covid-19 y llevó adelante los estudios iniciales de seroprevalencia en trabajadores de la salud. Así como la producción de prototipos de ventiladores por la UTP, Udelas y el grupo PSED. Tenemos que ser creativos y enfocarnos en prioridades y en tener el mayor impacto; seguir contribuyendo a las soluciones y levantar la mano para pedir más fondos en línea con esas soluciones.

Actualmente, el presupuesto es $37.5 millones para inversión y de $6.1 millones para funcionamiento. ¿De ser reconsiderado el presupuesto, sería para el renglón de inversión?

El 86% de nuestro actual presupuesto es para inversión y si logramos una reconsideración, todo será para inversión también. Además de las becas, nuestras convocatorias van dirigidas a infraestructura y equipos de los sectores que componen el sistema nacional de investigación, y también estudios de investigación, por ejemplo, para evaluar el impacto y efectividad de la vacuna contra la Covid-19 en Panamá y su seguridad. No todos los países en nuestra región son capaces de hacerlo. También ayudamos a financiar el análisis de las variantes del virus que circulan en el país y la serología para entender qué porcentaje de panameños ha sido infectado hoy. Nuestra última convocatoria de becas está dirigida a formar más virólogos, epidemiólogos, bioestadísticos y bioinformáticos para manejar cualquier brote epidémico o pandemia en el futuro. Cerramos la convocatoria de fomento a la investigación y desarrollo el pasado jueves y recibimos más de 200 propuestas de los científicos. Me quito el sombrero.

¿Será suficiente el presupuesto para llevar adelante los proyectos planificados tomando en cuenta la pandemia?

Los científicos y los gestores de la ciencia nunca pensamos que tenemos suficiente dinero para investigar. Pero tendremos que sacrificar algunos programas y posponerlos para el próximo año. Además, estamos planeando nuevas iniciativas para el año 2022 que son críticas, como por ejemplo descentralizar la ciencia y crear centros regionales de investigación que se vinculen con los centros de competitividad y los problemas de la región.

Desde 2019 hay planes de crear tres centros, uno de búsqueda y fabricación de vacunas, otro de tecnología de la información y por último uno de investigación para la producción agrícola en ambiente controlado. ¿Cómo llevarán adelante la creación de estas tres AIP [asociaciones de interés público]?

Seguimos construyendo las alianzas con nuestros colaboradores académicos e industriales fuera de Panamá; continuamos identificando la infraestructura y equipamiento necesarios. Sobre todo, tenemos los canales abiertos con el MEF, la Organización Panamericana de la Salud y también buscamos opciones de financiamiento en Europa y Estados Unidos, con agencias de financiamiento y países. No todo tiene que venir de Panamá, aunque el sector público es una pieza clave. También queremos enviar a nuestros científicos y técnicos a entrenar a Estados Unidos e India este año, para que comiencen a familiarizarse con las técnicas de investigación y producción de vacunas.

¿Cuánto es el monto que se debe invertir para crear estas tres AIP?

Queremos iniciar este año. Un atraso va en nuestra contra como país. Para estas tres AIP, necesitamos cerca de $3 millones este año y una cantidad similar en 2022. Como dije, todavía estamos en discusiones y soy un optimista crónico; tenemos que demostrar que no estamos distrayendo el presupuesto y que es prioritaria la inversión este año y no iniciar a partir del próximo año.

¿Qué enseñanzas está dejando la pandemia ?

Que la inversión en ciencia paga, que debemos seguir invirtiendo en nuestro talento, que tenemos que retar a nuestros investigadores y que debemos mirar más hacia adentro y confiar que tenemos muchas soluciones alrededor de nosotros.