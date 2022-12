“No es el momento de levantar las sanciones al deporte ruso”

Las sanciones al deporte ruso derivadas de la invasión de Ucrania por parte del ejército de su país no tienen visos de ser levantadas a corto plazo, tras señalar el Comité Olímpico Internacional que su posición es la misma “desde febrero”. “ Nuestra postura no ha cambiado desde febrero “, dijo el portavoz del organismo, Mark Adams , que se remitió a un reciente discurso del presidente Thomas Bach anta la asamblea de comités olímpicos nacionales. “ Si el presidente dejó algo claro es que este no es el momento de levantar las sanciones” , señaló.

