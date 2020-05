“No es de un Gobierno serio que nos hayan colado mascarillas fake, ha habido muchas cosas de chiste”

Considera Negredo que gran parte de lo que califica de mala gestión se debe a que se reaccionó tarde: “Reaccionó tarde. Es innegable que ha habido decisiones erróneas . Pensaron que no iba a ser para tanto y han llegado muchísimas desgracias y miles de muertes. Está clarísimo que el Gobierno no ha hecho las cosas bien”.

El delantero se ha mostrado muy crítico con el Gobierno: “Ha habido muchas cosas de chiste. No es de un Gobierno serio que nos hayan colado mascarillas fake. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? Muriéndose cada día centenares de personas y no ha habido nadie que haya dicho “basta, hasta aquí”. Se han reído de nosotros y un Gobierno de un país serio como España no puede permitir que se rían de nosotros”, ha dicho.

