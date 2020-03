“No es conveniente tomar medidas generalizadas”, dice la ABP sobre propuestas para detener pagos

Por su parte, el Colegio Nacional de Abogados se mostró partidario de una ley “que permita el congelamiento de las deudas bancarias, toda vez que será una realidad que no se podrá cubrir”. “Es así que cualquier contrato suscrito con los bancos debe sufrir un congelamiento por mandato de ley y no quedar sujeto a la discreción de las propias entidades bancarias, se necesita protección estatal y es la que reclamamos con aplicación general”.

Además, no todos los clientes tienen las mismas necesidades y en un momento como el actual se necesita que aquellos que puedan y deseen pagar, lo sigan haciendo para no ralentizar más el ciclo económico.

