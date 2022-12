“No entiendo por qué sigo aquí”

Whelan dijo este jueves en una entrevista con el canal CNN que está decepcionado con el Gobierno por no haber hecho más por liberarlo. “No entiendo por qué aún sigo sentado aquí”, dijo. El exmarine se alegró de la liberación de Griner, pero lamentó que no se haya hecho más para que él siga el mismo camino. “Fui detenido por un crimen que nunca ocurrió”, aseguró a la CNN.

