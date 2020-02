“No entiendo por qué no odio a una persona que me ha despreciado de esa forma”

Afrontar las situaciones difíciles por las que atravesamos requiere muy a menudo de ayuda. 20minutos pone en marcha cada semana un consultorio psicológico con el fin de ayudar a resolver las dudas que plantean los lectores. Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado al consultorio de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

CONSULTA En noviembre corté por segunda vez con mi ex pareja, estaba muy enamorado y acabó siendo una relación tóxica. Cuando volvimos empecé a opositar, entonces me hacía sentirme mal por estudiar y no dedicarla tiempo. Después de tanto machaque y maltrato psicológico me acabó por afectar y no pude pasar las pruebas.

Empezó como la primera vez que corté con ella a tratarme mal, a despreciarme. Lo que pasó es que justo ella se independizaba con una compañera de piso con la que se sintió muy unida, en muy poco tiempo acabó siendo ella más importante que yo y sentí que solo me había querido por interés, cuando ella estaba mal, y ahora tenía otra persona en la que refugiarse.

Llegó a decirme que en menos de dos meses ya estaba conociendo a alguien que la trataba mucho mejor que yo. Pensaba que estaba esto superado pero me vuelvo a acordar de ella y la imagino con la otra persona. No comprendo por qué echo de menos y valoro a una persona que me ha tratado y despreciado de esa forma. Debería repudiarla y tacharla permanentemente, no sé por qué no la odio.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No se trata de odiar a la otra persona, esa no es la solución. Todo parece indicar que sus niveles de exigencia, insatisfacción y manipulación son altos, pero también es importante reseñar que si tú estuvieras fuerte emocionalmente ese tipo de conductas y actitudes las habrías cortado desde el principio.

Su perfil es de esas personas que puede crear cierta dependencia emocional; con sus cambios de humor, con sus conductas posesivas, con sus agresiones que pueden bajar tu autoestima.

Es una persona que, cuanto más lejos mejor. Y en ese alejamiento me refiero no solamente a no verla, sino también a no tener ningún tipo de relación con ella, y ningún acceso a cualquier noticia que tenga que ver con esta persona. Es mejor que la bloquees, pero es más importante que te liberes y alcances el equilibrio y la fortaleza emocional que precisas. En el libro ‘Amar sin sufrir’ detallo algunos casos como el tuyo, ahí insisto en que eso no es amor, es posesión, manipulación, dependencia…, pero no amor. No te confundas y no tengas ningún tipo de acercamiento.

CONSULTA Quiero trasladarle una consulta sobre la disociación. ¿Qué es exactamente? ¿La persona sabe lo que hace mientras está en un estado disociativo? ¿Hasta qué punto es consciente de lo que hace? ¿Puede actuar como si tuviese otra identidad?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Con los datos que nos facilita, difícilmente podemos profundizar en la respuesta. La disociación implica un distanciamiento de la realidad; pero puede haber desde disociación leve (por ejemplo, abstraerse por completo a través de una lectura) a una disociación grave, que implique falta de contacto con la realidad. La persona, en ese momento, puede no ser plenamente consciente de lo que hace, de ahí la dificultad para que asuma su situación.

En estos casos conviene explorar en profundidad el estilo de pensamientos de la persona, sus reacciones fisiológicas, las circunstancias en que sucede… Pero ante una disociación resulta urgente la consulta con un especialista (psiquiatra, psicólogo).

CONSULTA Tengo ansiedad y depresión. ¿Me puede ayudar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA No es lo mismo ansiedad que depresión, aunque algunas veces pueden darse simultáneamente. En su caso habría que ver cuál es el origen de ambas. Es importante que analice cómo es usted: ¿qué tipo de pensamientos tiene con más frecuencia? ¿Es una persona positiva o negativa? ¿Proactiva o reactiva?

¿Le ha pasado otras veces en la vida o es la primera vez? ¿Su ansiedad y su depresión le afectan al extremo de condicionar su vida diaria y de no poder ejercer su actividad cotidiana? A nivel familiar, personal, social, de pareja… ¿está teniendo consecuencias?

A partir de ahí será más fácil establecer un programa que le permita trabajar sus niveles de ansiedad y depresión. Es posible que necesite consultar también con un médico, pero no se le olvide que desde la psicología ayudamos constantemente a personas deprimidas o con altos niveles de ansiedad.

En definitiva: ¡No se resigne y pida ayuda profesional! En los libros ‘La inutilidad del sufrimiento’ y ‘Recuperar la ilusión’ describo muchos casos con los que se sentirá identificado. Muchos ánimos.