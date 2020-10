Sandra Pica, por su parte, tiene clara su opinión sobre su actual pareja, Tom Brusse: “ Para mí no es una persona machista, estoy enamorada de él y… Soy feliz, a día de hoy no puedo decir lo contrario”.

Sin embargo, parece que los usuarios de las redes no son los únicos que han usado este calificativo con él, pues él mismo aseguró a Lecturas que estaba dolido porque Melyssa y su entorno también se lo llamaban: “No entiendo por qué me llaman machista. Han dicho que lo soy porque dije que no quería que Melyssa fuera a cenar conmigo en chándal y bambas . Ella sabe a qué tipo de restaurantes voy”.

Menudo comentario machista 🤦‍♀️ no sigo leyendo por que siento repugnancia, pero no cuando se extinguirá esta especie?

