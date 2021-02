“No entiendo el debate, Messi cobra lo que el club ha estado dispuesto a pagar”

“No estoy fatal, pero no estoy lo suficientemente bien. Estoy haciendo tratamiento y confío que las cosas vayan a mejor, pero aún no estoy listo. Hay que ver el día a día”, dijo en una entrevista emitida este miércoles por el canal #Vamos.

Nadal, que apuntó que para el equipo no es “ningún drama” que no pueda jugar en la ATP Cup, dejó claro que no piensa en el ‘Grand Slam’ 21 de su palmarés aunque sin duda el Abierto australiana es la primera gran cita del año. “El primer gran objetivo del año es el Abierto de Australia, pero no he vivido nunca obsesionado con los ‘Grand Slam'”, confesó.

Además, el de Manacor trató la situación del Madrid y el revuelo por la filtración del contrato de Messi. “No entiendo el debate, al final hay un jugador que sin duda es uno de los mejores de la historia y él cobra lo que el club ha estado dispuesto a pagarle. A partir de ahí no hay debate creo yo. El club ha considerado que Messi es justo merecedor de cobrar esto y el club es el que tendrá que lidiar con sus finanzas y su futuro sea con Leo o no”, afirmó.

“La situación del Madrid entra en una lógica de tiempos difíciles. Es mucho más difícil la planificación a nivel deportivo y de club, planificar fichajes, renovaciones, con la crisis es muy complicado adivinar lo que pueda suceder. Son momentos difíciles y hay que intentar sobrevivir”, terminó.