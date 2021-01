“No entendemos qué ha ocurrido”

También se ha pronunciado sobre el deceso la familia de la asistente, que destaca que no mostró ningún signo de malestar. “ Pasó con nosotros la Nochevieja y estaba bien . Fue vacunada, pero no se quejó de nada. No entiendo qué ha ocurrido”, se lamenta el padre, Abílio Azevedo, al medio portugués.

La mujer falleció “de forma súbita” , según detalla un comunicado emitido este domingo por el Consejo de Administración del IPO recogido por El Faro de Vigo. No obstante, el Instituto recalca que, al recibir la vacuna, la sanitaria no experimentó ningún “efecto indeseable” ni tampoco en los días siguientes.

You May Also Like