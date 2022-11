“No doy más de mí”

De tan antiguos, el niño no los conoce, lo que hace reír a Marta. “Ay… Qué mal te tengo acostumbrado”, afirma la televisiva, que escribe sobre la story que será entonces una refenreic para “los que hicimos la EGB”. Eso sí, no cesa de hacerle carantoñas a su pequeño, que hay cosas que no cambian.

You May Also Like