No detectan actividad sospechosa en Corea del Norte tras reportes sobre salud de Kim Jong Un

Seúl, Corea del Sur — El gobierno de Corea del Sur dijo el martes que no se han detectado actividades sospechosas en su vecino del norte, luego de que surgieran reportes de que el mandatario norcoreano Kim Jong Un estaba en condiciones delicadas de salud después de una cirugía de corazón.

La Casa Azul presidencial indicó que no podía confirmar cuál era el estado de salud actual de Kim. CNN había citado a un funcionario estadounidense no identificado que dijo que el mandatario estaba en “grave peligro” después de una cirugía no especificada. Posteriormente, otro funcionario estadounidense le dijo a la misma cadena que las preocupaciones sobre la salud de Kim eran creíbles, pero es difícil evaluar si está grave o no.

Estados Unidos monitorea reportes de inteligencia de que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, está en grave peligro después de una cirugía, según un funcionario estadounidense con conocimiento directo. https://t.co/J00Xf45QnL — CNN en Español (@CNNEE) April 21, 2020

Horas antes, Daily NK citó fuentes anónimas para reportar que Kim se recuperaba de una cirugía de corazón en Pyongyang y que su estado de salud estaba mejorando.

Las conjeturas sobre la salud del mandatario comenzaron después que faltó a la celebración de su difunto abuelo y fundador del país Kim Il Sung el 15 de abril, el feriado más importante de Corea del Norte.