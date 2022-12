“No descarto a Rafael Nadal”

De Carlos Alcaraz ha destacado que tiene “ madera de líder y lo que ha conseguido con 19 años se lo he visto a muy poca gente. Solo a Rafa Nadal o a Novak Djokovic. Asume una presión que cualquier jugador no asume.”

Ferrer ha explicado que no hubiera aceptado la capitanía “si los jugadores no hubieran querido, pero es el momento adecuado, llevo un tiempo retirado y además me gusta . Lo pensé con el entorno más cercano y con los jugadores.”

Respecto al cargo, el nuevo capitán ha dicho emocionado que “ me hace mucha ilusión porque en la Copa Davis he vivido las mayores emociones de mi carrera tenística”, ha afirmado el excampeón español.

