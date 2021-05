“Yo tuve anorexia. Lo pasé fatal . Empecé con 13 años y salí con 17. No hay un estándar para esto, la mayoría de gente piensa que una persona anoréxica es alguien que estaba gordito o con sobrepeso (…) Yo no, yo estaba delgada. Empecé pesando 49 kilos con 13 años y lo máximo que adelgacé fue hasta 40 o 39. Pero el tema no es tanto lo que mides o lo que pesas , sino que un trastorno de la conducta alimentaria es eso”, ha explicado la Miss Jaén 2019.

“Al final es la tendencia y el momento. Ahora la tendencia es el tema influencer, creo que es muy importante que los influencers nos formemos . No digo estudiar una carrera porque allá cada uno, pero no dejemos de pensar que esto es algo pasajero “, ha comentado Marta al ser preguntada sobre el mundo de la influencia en las redes sociales.

You May Also Like