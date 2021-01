No dejemos de caminar | La Prensa Panamá

Seguramente el lector dirá que es una nota demasiado amarga y pesimista para comenzar el año. Es verdad. Sin embargo, también estoy condenado a ser un idealista que cree en la utopía. Galeano nos recuerda que la utopía nos sirve para caminar. Creo que no hay que dejar de caminar; aún hay esperanza, pero debemos tener el coraje de destruir el mito de que somos una fábula feliz, porque no lo es; pero podemos escribir un nuevo relato que nos ayude a contar una sincera historia.

Si somos capaces de responder las preguntas de Irma Quirós de forma sincera, quizás estaremos de acuerdo en que una parte importante de los panameños no estamos satisfechos con lo que somos, porque no sabemos lo que somos y lo que queremos ser. No podemos cuidar la libertad porque tenemos una noción egoísta de esa palabra; pensamos que cuidamos a la familia consumiendo seudonecesidades de una manera voraz; preferimos comprometernos con el clientelismo político que descompone el entorno comunitario. Nos empeñamos en hacer una descripción mentirosa de nosotros mismos, porque en nuestro imaginario existe la convicción de que somos una gran nación, mientras nos distanciamos de nuestro compromiso social minimizando esa idea de nación.

