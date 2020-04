No deje que su obsesión con la productividad mate su creatividad

A continuación, digiera mentalmente la materia prima. Young propone llenar pequeñas tarjetas con notas y buscar conexiones entre los elementos, como si intentara resolver un rompecabezas. Una vez más, Young cree que este proceso frustrará su mente. A continuación, él sugiere reacomodar las tarjetas, buscando conexiones. Para este paso, yo he usado notas Post-it y también he probado enlazando garabatos en grandes hojas de papel, casi como un vasto mapa mental.

Young también plantea una técnica sorprendentemente simple para el pensamiento creativo. Primero, señala, usted debería reunir materias primas como estímulo. Reúna provocaciones y encendedores de ideas relacionados con su área de interés. Young advierte que esto suele ser sistemático, laborioso y poco satisfactorio. En esta etapa, me gusta revisitar las pestañas de Chrome que he dejado abiertas, leer artículos que he apartado para cuando tenga tiempo y en general sumergirme en las reflexiones de otras personas.

En 1939, James Webb Young, un ejecutivo publicitario de Madison Avenue, escribió “A Technique for Producing Ideas”, una guía definitiva del proceso de la creatividad. En su breve libro, Young argumenta “que una idea no es ni más ni menos que una nueva combinación de viejos elementos.”

You May Also Like