No dejan de sonreír desde que JLo y Ben Affleck regresaron

Y es que hay que recordar también, que durante mucho tiempo se les vio a Alex Rodríguez y a Jennifer López visitando propiedades, para su futura compra, no obstante, sabemos que ahora esto ya no será una realidad.

Así que fácilmente los fotógrafos vieron la sonrisa que se dibujaba en el rostro del actor, cuando éste fue captado saliendo de la casa de su enamorada, seguro pasaron muy buena noche juntos, sumándole al hecho que después reportaron que éste salió con Jennifer, y aunque sólo la captaron a ella, en este momento, no cabe duda de que se ve verdaderamente contenta, algo que teníamos tiempo que no sucedía, al menos no a este nivel.

Además, que podemos asegurar que ya no se escoden de los lentes fotográficos de los tan temidos paparazzi , aunado también al hecho que los fans de ambos apoyan por completo la decisión que tomaron al optar por su reconciliación y también, aplauden que la cantante haya dejado a su ex pareja, el deportista y empresario, Alex Rodríguez , porque presuntamente éste le haya sido infiel.

You May Also Like