“No deberíamos haber vuelto al campo, tengo un poco de mala conciencia”

El máximo responsable de selecciones de la DBU, Peter Møller, coincidió en que no fue la decisión “correcta” , analizándola con detenimiento, pero que tuvieron que reaccionar, y aseguró que no recibieron ninguna presión de la UEFA.

“Sé que es una decisión difícil, mirando hacia atrás creo que fue una decisión equivocada. Los jugadores estaban en shock, no sabían si habían perdido a su amigo . No deberíamos haber jugado, es una sensación que tengo. Fue una decisión muy dura”, señaló.

You May Also Like