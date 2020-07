“No debería ser un debate”

Aniston no duda en acabar su mensaje con una clara consigna: “Si valoras la vida humana, por favor, ponte la mascarilla y pide a la gente de tu alrededor que no la lleva que haga lo mismo”.

La protagonista de películas como Somos los Millers o de la reciente serie The Morning Show utilizaba un selfi que se ha hecho llevando una mascarilla negra para concienciar con estas palabras de lo que para ella es algo tan obvio que no debería ser ni motivo de controversia.

“Entiendo que las mascarillas son incómodas de llevar y tienen sus contras. ¿Pero no os parece que es mucho peor que haya empresas que estén cerrando? ¿Que se pierdan los empleos? ¿Que los trabajadores sanitarios estén al borde del colapso por cansancio absoluto? Este virus se está llevando muchas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente”, ha escrito la intérprete en su última publicación.

Tom Hanks directamente espeta un “Debería darte vergüenza”. Porque es cierto que Hollywood se está posicionando cada vez más y, en un momento en el que Estados Unidos es el país con más contagios por coronavirus del mundo (aunque parezca evidente hay que recordarlo: la pandemia no se ha acabado) , Jennifer Aniston no ha dudado a sumarse a dar su opinión sobre quienes no usan la mascarilla.

