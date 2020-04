“No creo que sean capaz” sobre cancelar la temporada

El jugador de la NBA, Lebron James, expresó que no ve ninguna razón para cancelar la temporada de la NBA.

En la noche del miércoles 8 de abril del 2020, el alero de los Angeles Lakers, Lebron James habló por primera vez luego de escuchar acerca de que la temporada de la NBA podría ser cancelada por culpa del coronavirus.

Lebron James dijo que pensaría en eso solamente si no hubiera oportunidad de terminarla, pero que por el momento si la hay, y que no cree que sean capaz de hacer eso los ejecutivos de la NBA.

Aqui el la noticia:

“Si no tuviera la oportunidad de terminar la temporada, no podría tener ninguna clausura.”

