“No creo que haya mejor seleccionador para España que Pep Guardiola”

Luis Enrique atendió a los medios de prensa tras dar a conocer la lista de convocados para los tres próximos partidos de la selección española de cara a la fase clasificatoria para el Mundial 2022. El técnico abordó cuestiones sobre ausencias, descansos, incorporaciones y demás temas relevantes en función de la plantilla con la que contará para los duelos ante Suecia, Georgia y Kosovo.





Además, el entrenador del combinado nacional tuvo muy buenas palabras hacia un Pep Guardiola que ha anunciado que quiere ser seleccionador de algún país. Luis Enrique no cree que haya mejor persona para el puesto en España. “Me encantaría que Pep Guardiola fuera seleccionador de España. Sería perfecto ver bajo su impronta a la Selección, no creo que España pudiera tener mejor seleccionador”.

Nueva etapa tras la Eurocopa: “Lo gestionaremos de la única manera que hay, mirando hacia adelante. Cuando era jugador las concentraciones de septiembre eran siempre complicadas. Especialmente esta concentración, el primer partido en Estocolmo contra Suecia puede marcar el devenir del grupo. Así que con la única mentalidad de ir a por la victoria”.

Descanso de Pedri y Oyarzabal: “Al final a base de repetir que los jugadores están cansados se cansa hasta el seleccionador y es verdad que han tenido un verano intenso”.

Polémica sobre la cesión de jugadores de LaLiga a la Commebol: “Siempre es una reacción complicada, pero para eso hay un calendario unificado. Hay fechas FIFA generales para todos. Me vas a permitir que no me pronuncie sobre eso porque es un tema complejo y está condicionado por los intereses de cada uno y no quiero dar lecciones”.

Peticiones de descanso: “A mí me molestan ya pocas cosas. He sido entrenador de club y entiendo las posturas. Lo que ha de quedar claro es que no me afectan en absoluto. Estoy encantado de que me llamen pero mi opinión es la que voy a llevar a cabo”.

Ausencia de jugadores andaluces: “No lo sabía. Ya me estaba preparando para ir a Tarifa… ¿Ahora que soy, antiandaluz? Cada vez que convoco llevo a los que pienso que son mejores en cada momento”.

Segunda ausencia consecutiva de Sergio Ramos: “La situación de Ramos es la misma que la de la pasada temporada. Desde que dimos la última lista él no ha podido competir”.

Sin jugadores del Real Madrid: “Creo que mis hechos responden mejor que mis palabras. Solo podría complicarme intentando explicar algo que para mí es así”.

El fichaje de Mbappé por el Real Madrid: “Qué más da lo que me interese a mí. Si fuera español me encantaría. España y LaLiga es un campeonato potente y Mbappé seguro que vendría bien pero hay que potenciar el producto español”.