Lidia Torrent y Jaime Astrain están viviendo el momento más dulce de su vida. La presentadora y el exfutbolista se convirtieron en padres primerizos el pasado 17 de octubre cuando por fin nació la pequeña Elsa. Ahora, tan solo dos semanas después, la pareja ha presentado a su bebé en exclusiva para la revista ¡Hola!

Con una felicidad inmensa, Lidia y Astrain se encuentran totalmente enamorados del nuevo miembro de la familia. No pueden parar de mirar a Elsa, que ya les ha robado el corazón y ha puesto sus vidas patas arriba.

“Es muy difícil expresar lo que se siente y darle forma, es como una mezcla de incredulidad y amor desmedido“, ha asegurado la hija de Elsa Anka, que también ha confirmado que se le hizo “larga esa previa” hasta que por fin ingresaron para el parto, del que tiene “un buen recuerdo”.

Sobre el parecido de la pequeña, la presentadora de First Dates asegura que “se parece bastante a Jaime”. “A priori, tiene su nariz y su boquita, así que las papeletas están con que es más su padre“, ha afirmado.

Aunque las primeras semanas son difíciles, Lidia ha asegurado que las noches están siendo muy llevaderas por el carácter del bebé: “Es muy buena, duerme bien y come bien… En este sentido, tenemos, como dicen, un bebé trampa, porque es supertranquila y no llora. A veces lloro yo de lo buena que es, me da mucha ternura”.

Para Jaime, la llegada de Elsa ha supuesto un amor incondicional. “No creía que se podía querer a alguien así. Es lo más bonito que me ha pasado en la vida y eso que he tenido la suerte de tener muchos momentos maravillosos, pero esto no se compara con ninguno”, ha declarado el nuevo papá.

Sin embargo, no solo ha supuesto un gran cambio para Lidia y Jaime. También lo está siendo para sus familias. Astrain ha contado que a su padre, que “es una persona dependiente”, le ha retado a cuidar de su hija. En general, ha supuesto “una bendición” que les ha unido aún más a todos.





“Lloró y me miraba mucho a mí, porque impresiona ver que tu hija tiene una hija. Estaba como en shock viéndonos a Elsa y a mí juntas. Fue un momento tan tierno”, ha explicado Lidia Torrent sobre la reacción de su madre, Elsa Anka, en su primera toma de contacto.