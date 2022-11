“No conviertas mi Texas en California”: el rechazo por la cantidad de californianos que se están mudando al bastión republicano por excelencia

“Aquí he encontrado muchas cosas que me han shockeado , asqueado”, dice, haciendo referencia a las decisiones sobre el aborto o la posición ante el uso de armas.

De la misma manera que The Texas Miracle Died in Uvalde (“El milagro de Texas murió en Uvalde”) es un llamado a las bases demócratas, apunta, aunque sea menos ubicuo. Sendas vallas publicitarias con el mensaje fueron colocadas en agosto, no está claro por quién, en Los Ángeles y San Francisco.

Pero su experiencia en Texas no es tan buena como la de la familia Bailey y dice que no ve el día de volver al “estado dorado”, con cuya cultura y políticas comulga más. “Porque yo, ante todo, me siento californiano”, aclara.

Hoy gestiona Move to Texas From California! , un grupo de Facebook de 41.000 miembros que ayuda a californianos decepcionados de su estado a abrirse camino en la “tierra prometida”.

“Eres bienvenido pero tienes que entender que esto es Texas y no California, y que no queremos que sea como California”.

