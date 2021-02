“No confiar en las personas equivocadas”

Sobre esto, la cantante manifiesta haber obtenido grandes aprendizajes. “Cuando haces (confiar en las personas equivocadas) eso, terminas traicionando sin querer a la gente que de verdad te quiere . No pongas tu amor, tu cariño ni nada en alguien que no se lo merece”, advierte la artista.

La cantante mexicana Gloria Trevi cumple este lunes 53 años y asegura que ha tenido las mejores y las peores experiencias, pero se prepara para celebrarlo a lo grande. “Una de las cosas que he aprendido en cuestión de dolor es no poner tu confianza en las personas equivocadas”, ha dicho en una rueda de prensa.

You May Also Like