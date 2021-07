“No confiaba en mí y tenía que dar un paso al lado”

Este martes, Simone no pudo más. La considerada mejor gimnasta de la historia se rompió ante la expectativa , después de años brillando ante los focos. Subió al podio junto a sus compañeras para recoger la plata cosechada – el otro fue para el Comité Olímpico Ruso-, dejando abierta la esperanza de que los Juegos de Tokio no hayan acabado para ella.

Ella misma lo explicaba tras la consecución de la plata por parte de sus compañeras: “Simplemente no confiaba en mí misma tanto como solía hacerlo antes. Después del ejercicio de salto, no quería continuar con el resto de aparatos así que pensé que tenía que dar un paso al lado “, explicó.

