“No cabe en una vida de 61 años tanta felicidad, fortuna y buena suerte como las que yo he tenido”

Michael Robinson era consciente de que no le quedaba mucho de vida. Apenas un mes antes de su muerte, empezó a poner las cosas en orden y concedió su última entrevista, en lo que se ha convertido en un reportaje que ha supuesto su despedida de la televisión, y que sería a la postre su último Informe Robinson.

En este programa, emitido por #Vamos en el contexto de la programación especial que hicieron durante todo el día por su trágica pérdida, Robinson repasa su trayectoria profesional, de los campos de fútbol a los platós.

Desde su entrevista con Fernando Torres en el mismo Anfield donde él triunfó como delantero, pasando por sus primeros días en Osasuna y cómo llegó a militar en un equipo cuya ciudad buscó, sin encontrarla, en el mapa.

Él mismo describe cómo fue como jugador. “Tenía un defecto. Nunca he sido ambicioso, sobre todo con el fútbol. He soñado, como todos, pero al final mi gran motor, lo que me movía, era el miedo al fracaso. Qué infelicidad, ¿eh? Tenía miedo al fracaso. Nunca sentía esa gran ambición. Sí: quería ser futbolista, ganar cosas, pero no a toda costa. Yo era un rival muy jodido para los centrales. Yo no iba a parar, me tenían que matar. Porque tenía miedo al fracaso”, recordaba.

También recordó su época al frente de ‘El Día Después’, un programa del que se hizo dueño y señor, y cómo logró audios históricos: desde la famosa bronca de Benito Floro a los jugadores del Real Madrid en Lleida o la conversación del penalti y expulsión de Mejuto González y Rafa Guerrero.

Su colofón, la despedida en la que repasaba sus 61 años, se convierten ahora en un epitafio perfecto para quienes le admiraban:

“Pienso que soy también parte de España. Pienso que soy también producto de España. Soy Michael, soy inglés. Yo soy feliz gracias a España. Un país donde no nací me ha permitido durante 30 años invadir su salón de estar, me han dado el beneficio de la duda. Será de mí lo que yo decida. Durante muchos días, espero muchas semanas, espero muchos meses, voy a decidir si voy a reír, llorar, cagar en todo lo que se menea o no. Yo decido cómo voy a vivir la vida hasta que la ciencia me quite esa potestad. Yo tengo absolutamente todo. A mí me ha llovido la suerte. Tengo 61 años y son 61 años de estar amando y sintiendo amado. No cabe en la vida de 61 años tanta felicidad y fortuna y buena suerte como tengo yo. Si fortuna y suerte se tratara, tengo 130 años. Esencialmente soy muy feliz. No estoy amargado por algo. No pienso que la vida me deba nada, más bien al revés“.