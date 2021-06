No al ‘antigobiernalismo’ | La Prensa Panamá

¿Que requerimos cambios radicales? ¡Claro que sí! Y el cambio se inicia con nosotros. Ahora mismo hay importantes movimientos ciudadanos a los que podemos y debemos concurrir. Hay un importante proceso de consensos nacionales andando, basado en ideas ciudadanas. ¿Que si el gobierno no va a cumplir tal como prometió – y no ejecuta – los consensos bien logrados, con amplia participación ciudadana? La respuesta es: “¿y qué si no ejecuta?”

Frente a la torpeza e ineptitud gubernamental muchos tienden a caer en el derrotismo , en el “esto no lo compone nadie”, y si llegamos a la indignación y rabia, salen los de “apaga y vámonos” como una gracia…y vamos cayendo todos en el “antigobiernismo paralítico”. ¡No! ¡Mil veces, no! Somos ciudadanos, somos el poder ciudadano, la fundación de la democracia.

Uno de los peligros que corre nuestra democracia es que, debido a tantos gobiernos ineficaces y poco transparentes que hemos tenido, se va formando un antigobiernismo peligroso que conduce a dichos tan poco patriotas, como “apaga…¡y vámonos!” Yo no sé para dónde van los que gustan repetir esto, pero yo y casi todos los panameños, no vamos para ningún lado. Estamos con la raíz muy profundamente enterrada en nuestra tierra, y como ciudadanos a tiempo completo hemos estado, estamos y estaremos aquí hasta el último suspiro, defendiendo la libertad y proponiendo soluciones para cada problema o estorbo que surja.

