“No accederemos a la petición de ningún gobierno de ampliar la tecnología”: Apple responde a acusaciones por su plan de escanear las fotos de usuarios

En este contexto, la firma estadounidense publicó una serie de respuestas a preguntas frecuentes sobre su programa de “Protecciones ampliadas para niños”, asegurando que este fue diseñado para funcionar únicamente en las imágenes subidas a iCloud y no a la “biblioteca privada del teléfono iPhone”, por lo que no afectará a los usuarios que tengan desactivada la nube para almacenar fotos.

