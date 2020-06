¡No a la humillación!.. ‘Pucho’ Bustamante habla de video de artistas pa’ la ATP

“Pucho” Bustamante pide respeto al artista, pide alto a la humillación de los artistas locales. ¿Y eso? Pues por el video que circula en redes en el que artistas nacionales reconocidos le dan las gracias a los de la ATP por el pago que le debían de sus presentaciones en febrero.

Lee la edición impresa

“Cuatro meses después… Y me pregunto: ¿dónde está el respeto que tú mismo te tienes que dar como persona o artista?, ¿cómo te ponen a grabar un video como este? La persona que te solicitó esto qué respeto tiene hacia tu trabajo?”, explicó el famoso productor.

Ramón destacó que no tenían que dar las gracias, pues de por sí hay un error siendo esclavos de este sistema. “Cuando contratas a los artistas extranjeros te piden la mitad y tienes que cancelarle antes porque no se monta en el avión y no viene para Panamá”, dijo.

Recordó que estos mismos artistas tuvieron que implorar en los medios para poder recibir el pago. “No me parece. Si se molestan mala suerte, a mí me da dolor. Ninguno de los artistas que trabaja conmigo me llamó para eso, porque ya me conocen y saben que los iba a mandar pa’l carajo”.

Dijo que esto pasa porque hay intermediarios.

Ramón “Pucho” Bustamante habló sobre el video que circula en redes sociales en el que artistas nacionales le dan las gracias a la Autoridad de Turismo de Panamá por haberles pagado lo que le debían de carnavales.