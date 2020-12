Nito: “Hay que usar la cabeza, nos obligan a tomar decisiones que no queremos”

El presidente de la República Laurentino Cortizo es tendencia en redes sociales luego de unas declaraciones dadas hoy.

“Si en algún momento llego a salir positivo, de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en mi casa, a mí no me hicieron para quedarme en casa, a mí me gusta salir, ver la gente, hablarle”, comentó Cortizo en horas de la mañana.

Esta declaración provocó comentarios en su contra en redes sociales, pues consideran que debe dar el ejemplo en este momento de crisis sanitaria.

Ante la situación el Presidente aclaró en su cuenta de Twitter que de dar positivo por COVID-19 cumpliría con la cuarentena que establece el Minsa.

“Cada semana me realizan la prueba de COVID-19 por prevención y el día de hoy resultó negativa. Seguiré trabajando, recorriendo el país, con las precauciones necesarias y les reitero, de salir positivo haré mi cuarentena tal cual lo indican las autoridades de salud. @MINSAPma”, escribió en su cuenta de Twitter y en comunicado.

En otro de los mensajes publicó: “Ser Presidente conlleva riesgos que enfrento a diario. Con mayor razón, de salir positivo, cumpliré con la cuarentena establecida para seguir trabajando en todo el país”.

“Hay que usar la cabeza”

Además de ese planteamineto, en el discurso de la mañana el Presidente hizo referencia a las aglomeraciones de personas en distintas partes del país, sobre todo los que sucedieron ayer en varios centros comnerciales de la cacapital, por la compra de las zapatillas de J Balvin. “No puede ser que una zapatilla valga más que la vida de nosotros y nuestros familiares… no puedo entender lo que se vio en un almacén esa madrugada, y en un almacén en Bocas del Toro”, comentó.

Cortizo, les dejó claro a los habitantes de este país que hay que usar la cabeza, “nos están obligando a tomar decisiones que no queremos tomar”.

